Трамп: напавший на конгрессменов скончался от ран

Напавший на конгрессменов близ Вашингтона сегодня, 14 июня, скончался от ран, заявил сегодня президент США Дональд Трамп, выступая с обращением. По его словам, помимо конгрессмена-республиканца Стива Скализа ранены двое сотрудников охраны и еще два человека. Все они в стабильном состоянии, их жизнь вне опасности.

«Компетентные органы продолжают расследование преступления; нападавший на данный момент скончался от ран», - заявил Трамп. «Скализ - патриот и настоящий боец. Не сомневаюсь, что он оправится после нападения», - сказал президент США, призвав Республиканскую партию к единству.

По данным американских СМИ, подозреваемый в нападении - 66-летний Джеймс Ходжкинсон, житель пригорода Сент-Луиса. Он был задержан на месте инцидента. Мотив нападения пока не установлен.

Сегодня утром один человек открыл огонь во время бейсбольной практики команды конгресса на территории спортивного комплекса YMCA в районе Дель-Рей Александрии, штат Вирджиния (около 15 км к югу от Вашингтона), где присутствовал Скализ. Всего свидетелями инцидента стали не менее 25 высокопоставленных республиканцев. Команда конгресса готовилась к благотворительной игре, которая должна была пройти 15 июня. Раненный в бедро Скализ сумел на руках отползти в безопасное место, сообщали свидетели. Ресурс Politico смог идентифицировать еще одного из раненых - это игравший в команде лоббист Tyson Foods Матт Мика.