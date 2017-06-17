Умер депутат Госдумы Олег Грищенко

Депутат Госдумы Олег Грищенко умер в возрасте 50 лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на думское управление по связям с общественностью. «17 июня после продолжительной болезни на 51 году жизни скончался депутат Государственной думы Олег Грищенко», — сообщили в управлении.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного», — отметили в Думе.

С 1993 г. Грищенко работал на Саратовском подшипниковом заводе, в 2000 г. занял пост заместителя генерального директора предприятия, с 2003 по 2005 гг. возглавлял компанию. В 2004-2005 гг. являлся депутатом Саратовской областной думы третьего созыва. С декабря 2005 г. исполнял обязанности мэра города. В марте 2006 г. был избран депутатом городской думы и главой Саратова, в 2011 г. был переизбран на эту должность.

В сентябре 2016 г. стал депутатом Госдумы, работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.