CNN: десять самолетов ВВС США были повреждены из-за торнадо

Десять самолетов американских ВВС получили повреждения из-за торнадо, в том числе два Е-4В, которые в случае масштабного конфликта должны стать воздушными командными пунктами для высшего руководства. Об этом сообщает телеканал CNN.

Самолеты были размещены на базе Оффут в штате Небраска. Инцидент произошел 16 июня.

Е-4В называют «самолетами судного дня». Они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Они предназначены для президента, министра обороны США и начальников штабов Вооруженных сил. Стоимость одного такого самолета составляет порядка $200 млн.

Также из-за стихии пострадали восемь самолетов-разведчиков Boeing RC-135. Шесть из них, по данным канала, уже отремонтированы. Торнадо повалил на базе Оффут деревья, повредил крыши зданий.