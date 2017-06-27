ТАСС: последний замминистра из команды Ливанова уходит в отставку

Свой пост покидает замминистра образования и науки Вениамин Каганов, последний из команды бывшего главы ведомства Дмитрия Ливанова, передает ТАСС со ссылкой на два источника, близкие к министерству.

«Да, он покидает свой пост», - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Каганов родился в 1958 г. в Петрозаводске. Доктор экономических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования за цикл трудов «Методология и технологии вузовской подготовки обучающихся к инновационной деятельности». Каганов окончил Петрозаводский государственный университет им. О. В. Куусинена по специальности «физик-преподаватель».