Путин встретился с Киссинджером, прибывшим на «Примаковские чтения»

Президент России Владимир Путин принял в четверг экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент России принял Генри Киссинджера, который находится в России для участия в конференции "Примаковские чтения"», - сказал Песков.

"На протяжении многих лет Путин и Киссинджер сохраняют теплые личные отношения и в случаях, когда предоставляется возможность, встречаются", - напомнил пресс-секретарь.