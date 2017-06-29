Здание торгового университета в Донецке обрушилось из-за ливня

Здание Донецкого национального университета экономики и торговли, которое расположено в центре города, обрушилось в четверг из-за подмыва несущих конструкций в результате сильного ливня. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал источник в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Донецка прогремел взрыв. В частности они писали, что в результате взрыва разрушена часть актового зала института, а также библиотека университета. По предварительным данным, пострадавших нет.