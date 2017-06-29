В центре Донецка прогремел взрыв

Взрыв произошел в центре Донецка на территории торгового института. Об этом сообщает в четверг «Интерфакс».

В результате взрыва разрушена часть актового зала института, а также библиотека.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.

Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает об отсутствии пострадавших. По его данным, во время взрыва в здании торгового института никого не было.

В ДНР квалифицировали взрыв как диверсию, направленную против образовательной программы самопровозглашенной республики, и возложили вину на украинских военных.