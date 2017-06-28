ДНР заявила о непричастности к подрыву автомобиля украинской спецслужбы

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) отрицает причастность к сегодняшнему подрыву автомобиля Службы безопасности Украины (СБУ) в Константиновке (не контролируемая ДНР часть области).

«Константиновка - это достаточно далеко, к тому же мы не исповедуем террористические методы ведения боевых действий», - заявил «Интерфаксу» заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В совете министров ДНР предположили, что подрыв автомобиля мог быть следствием внутреннего конфликта в спецслужбах Украины. «Вполне возможно, что это их внутренние разборки, устраняют неугодных», - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-центр СБУ сообщил, что в районе Константиновки (Донецкая область) был подорван автомобиль, в результате чего при исполнении служебных обязанностей погиб полковник Службы безопасности и еще три человека получили ранения различной степени тяжести. По неподтвержденным данным, погибший был начальником отдела в департаменте контрразведки, пострадавшие - его подчиненными.

Накануне в Соломенском районе Киева при взрыве автомобиля погиб руководитель спецназа главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал.