СМИ: Погибший в Киеве полковник разведки имел отношение к охране Вороненкова

Взрыв в Киеве, при котором погиб офицер Минобороны Украины, будет расследовать Главная военная прокуратура, сообщил замгенпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook. Его цитирует УНИАН. Ранее сообщалось, что дело о взрыве автомобиля военного возбуждено по статье о теракте. «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал.

Воинская часть, которой руководил Шаповал, помимо прочего обеспечивала охрану экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве, утверждают источники «Украинской правды». «Охранник Вороненкова, который убил киллера, – был из боевых разведчиков и несколько раз служил в АТО», – сказал собеседник издания.

Машина, в которой был убит полковник, взорвался трижды, утверждает источник УНН в правоохранительных органах. По его словам, предварительно установлено, что первым взорвался бензобак автомобиля, за ним сдетонировали еще два взрывных устройства, установленные в разных частях авто. Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на месте взрыва назвал очевидным, что в машине сработало взрывное устройство. «Какое устройство, какой мощности – самодельное или стационарное, будет установлено после того, как будут проведены сейчас первичные следственные действия на месте преступления», - добавил он (цитата «Украинской правды».

Руководитель полиции Киевской области Андрей Крищенко заявил, что взрывчатка была заложена снизу автомобиля. Где именно, в салоне или под днищем, установят эксперты, передает «Украинская правда». По его слвоам, зафиксирован один взрыв. «Возможно, дополнительный раздался чуть позже – после изучения мы уже сможем разделить», – добавил он.