Минфин США: Белый дом не нуждается в указаниях конгресса о новых санкциях

Администрация президента США Дональда Трампа не нуждается в указаниях конгресса относительно расширения санкций, заявил на брифинге министр финансов США Стивен Мнучин. Стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

Отвечая на вопрос, поддержит ли Белый дом законопроект сената о расширении санкций в отношении России, Мнучин заявил: «Независимо от того, что примет конгресс, я могу заверить вас, что администрация и минфин будут применять санкции максимально, насколько позволяет закон. Мы не нуждаемся в том, чтобы конгресс указывал нам на введение дополнительных (санкций). Мы собираемся прилагать больше усилий (в санкционной политике) вне зависимости от того, укажут они нам на это или нет». При этом сам он ни разу не назвал конкретно Россию, говоря об ограничениях, действующих в отношении Северной Кореи, Ирана и «других регионов».

Представитель Белого дома Сара Сандерс, отвечая на дополнительные вопросы, пояснила, что администрация не намерена рассматривать вопрос об антироссийских санкциях до того момента, пока в нее не поступит одобренный обеими палатами конгресса законопроект.

Ранее стало известно, что Сенат внес поправки в законопроект, расширяющий финансовые ограничения в отношении России из-за ее предполагаемого вмешательства в американские выборы. Документ передан в Палату представителей. Сенаторы настаивают, чтобы нижняя палата рассмотрела его до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20, который пройдет 6-7 июля. При этом американские законодатели с 4 по 10 июля будут находиться на каникулах.