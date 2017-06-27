Белый дом: Решение Сената по антироссийским санкциям принято с процедурными нарушениями

Сенат допустил процедурные нарушения при голосовании по законопроекту, включающему антироссийские санкции, заявил на брифинге пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. «Сенатское решение было принято с нарушением процедуры, так что сейчас законопроекта нет», - приводит его слова ТАСС. В чем именно по версии Белого дома заключаются нарушения, Спайсер не пояснил.

Представитель администрации не дал ответ и на вопрос об отношении президента США Дональда Трампа к новым мерам по оказанию давления на Россию. «Наш президент не телеграфирует заранее о том, что станет делать по многим из этих вопросов. Во многом ведется тихая дипломатия. Пока мы не готовы о чем-то объявить, мы об этом и не говорим», - сказал он.

14 июня Сенат подавляющим большинством голосов (против были лишь двое) утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России. Речь идет о включении поправки в законопроект о применении ограничительных мер в отношении Ирана.

В законопроекте прописаны ограничения срока кредитования российских банков. Если сейчас допустимо предоставление займов на 90 дней, то в законопроекте этот срок сокращается до 14 дней. Также законопроектом вводится ограничение на сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.

Вслед за Сенатом документ должна рассмотреть Палата представителей.