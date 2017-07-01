В Арканзасе 17 человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе

Как минимум 17 человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Арканзас, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные полиции. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Самому младшему пострадавшему 16 лет.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование данного инцидента. По предварительным данным, стрельба стала результатом ссоры, произошедшее не является террористическим актом.