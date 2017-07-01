В Киеве подтвердили информацию об аресте украинского военного в Италии

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подтвердил информацию об аресте в Италии украинского военного Виталия Маркива, подозреваемого в причастности к убийству фоторепортера Андреа Рочелли в Донбассе.

«Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата. Прокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения», — написал Енин в Facebook.

Ранее об аресте бойца украинского добровольческого батальона сообщило итальянское агентство ANSA.

О гибели на Украине итальянского журналиста Андреа Рочелли и его переводчика Андрея Миронова стало известно в мае 2014 г. Они погибли в результате минометного обстрела. СКР возбудил уголовное дело в отношении украинских силовиков, участвующих в операции на юго-востоке Украины.