РБК: СКР засекретил дело о хищениях на строительстве в резиденции Путина

Следственный комитет России засекретил уголовное дело о мошенничестве на строительстве зданий в резиденции главы государства «Ново-Огарево», пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству ФСБ.

«В деле есть информация, представляющая государственную тайну, поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях», - пояснил он. Адвокаты фигурантов дела дали подписку о неразглашении государственной тайны, отметил адвокат одного из обвиняемых Андрей Гривцов, отказавшись от дальнейших комментариев.

У адвоката главного фигуранта дела Андрея Каминова подписку пока не брали, рассказал защитник Руслан Коблев: «Но, видимо, отберут, поскольку СКР в последнее время пытается засекретить все, что плохо лежит. Мы к этому критически относимся».

Уголовное дело по факту хищения 227,5 млн руб. на строительных работах в резиденции «Ново-Огарево» было возбуждено в марте 2017 г. Тогда сотрудники ФСБ провели обыск в унитарном предприятии «Атэкс», которое подчиняется ФСО, и еще нескольких компаниях, которые были субподрядчиками «Атэкса» при работах на правительственном объекте.

Арест в качестве меры пресечения был избран гендиректору «Атэкса» Андрею Каминову, его бывшему заместителю Станиславу Кюнеру и предпринимателям Дмитрию Торчинскому, Сергею Литвинову, Александру Родионову и Сергею Перевалову.