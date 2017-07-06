Задержанные в Херсонской области пограничники ФСБ оштрафованы на 320 гривен

Российские пограничники, которых 30 июня задержали в Херсонской области, оштрафованы на 320 гривен каждый и арестованы на 15 суток, сообщает «Лигабизнесинформ» со ссылкой на решения суда. Издание отмечает, что в протоколах указано, что россияне были задержаны утром 30 июня в 11.00, хотя госпогранслужба Украины сообщала, что это произошло ночью, в 00.30. УНИАН добавляет, что в протоколах говорится, что нарушители границы «перепутали ориентиры» и оказались на территории Украины и что после ареста нарушителям вернут все, что у них изъяли.

Госпогранслужба Украины ранее сообщила, что пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных в штатском, с лодкой и без документов. Позже было установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России. В запросе ФСБ говорилось, что двое пограничников заблудились во время учений, имитировавших нарушение границы, утверждала украинская сторона. Госпогранслужба в тот же день сообщила, что задержанные арестованы на 15 суток.

Один из задержанных россиян - заместитель начальника резервной заставы пограничной службы ФСБ, а другой - старший инспектор и начальник кинологического отделения резервной заставы пограничной службы ФСБ, сообщает «Лигабизнесинформ».

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении россиян по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе СБУ. «Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ - заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 г. до 30 июня 2017 г. выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины», - цитирует агентство. Представитель СБУ уточнил, что задержанные находятся в изоляторе временного содержания, после предъявления им обвинения следствие попросит суд их арестовать.