В Греции задержали разыскиваемого в США россиянина

Греческие власти сообщили о задержании 38-летнего гражданина России, сообщает AP. Мужчина объявлен в розыск в США в 2011 г., его подозревают в отмывании $4 млрд через биткоин-транзакции. Имя задержанного не называется.

В номере отеля, где жил россиянин, проведен обыск, полиция изъяла электронные устройства. Греческие власти отмечают, что задержанный руководил преступной организацией, которой принадлежит «один из крупнейших сайтов киберпреступности в мире».