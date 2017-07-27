Кудрин: политический фон в России не способствует реформам

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что существующий политический фон в России не способствует проведению структурных реформ. Такое мнение он высказал в интервью агентству Reuters. Отсутствие реформ приведет к тому, что ежегодный экономический рост не превысит 2%, уверен Кудрин.

«Может быть, это связано с предвыборным периодом, но сегодня популистских идей больше, чем связанных с реформами», - сказал он. Кудрин предположил, что «окно возможностей» для реализации реформ появится после президентских выборов 2018 г.