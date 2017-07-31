Politico: В администрации Трампа обсуждают санкции против Китая

Высокопоставленные советники и помощники Дональда Трампа обсуждают возможные санкции против Китая, сообщает Politico со ссылкой на два источника в администрации США. Это обсуждалось в минувшие выходные и будет обсуждаться в понедельник, окончательное решение может быть принято уже на этой неделе, говорят источники издания. Что именно выберет Трамп, не ясно, но на столе сейчас широкий выбор возможностей, в том числе ограничения в сфере торговли и экономические санкции.

Президент США считает, что Китай недостаточно делает для того, чтобы КНДР отказалась от ядерной программы и ракетных испытаний, он недавно выразил свое разочарование в Twitter. По его словам, Китай только говорит на эту тему, но ничего не делает, хотя легко мог бы решить проблему. США больше терпеть это не согласны. В апреле Трамп рассказал The Wall Street Journal, что на встрече во Флориде он предложил председателю КНР Си Цзиньпину пойти на уступки Китаю в торговой политике в обмен на его помощь в предотвращении угроз со стороны КНДР. До и после этого Трамп также обвинял Китай в применении нечестных методов в двусторонней торговле.

В США считают, что у Китая уникальные отношения с КНДР и только Китай может оказывать влияние на решения режима в Пхеньяне, заявил в воскресенье вице-президент США Майк Пенс. По его словам, Китай должен больше делать в этом отношении, несмотря на уже принятые беспрецедентные шаги по изоляции Северной Кореи. Как передает CNN, Пенс напомнил, что Трамп дал это понять Си Цзиньпину в личных беседах.