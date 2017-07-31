Ответственность за нападение на посольство Ирака в Кабуле взяло на себя ИГ

Ответственность за взрыв у посольства Ирака в Кабуле взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России). Террорист-смертник подорвал себя у ворот дипмиссии, затем другие участники нападения проникли в здание посольства и начали оттуда стрелять по силовикам. Как сообщает Reuters, МВД Афганистана заявило, что все участники нападения убиты. Связанное с ИГ агентство Amaq утверждает, что у ворот посольства подорвались два смертника, еще двое вели стрельбу, погибли семь охранников здания. Афганские власти не сообщают о погибших или пострадавших согражданах. Ближайшая больница, которой руководят итальянские врачи, сообщила, что в нее доставили двоих раненых.

За неделю до этого в Кабуле был совершен еще один теракт, тогда погибли 35 человек, ответственность за нападение взяли на себя талибы («Талибан» также запрещен в России).