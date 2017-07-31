У посольства Ирака в Кабуле началась перестрелка после взрыва

31 июля в Кабуле террорист-смертник взорвал себя рядом с посольством Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на представителей служб безопасности Афганистана. После взрыва сотрудникам спецслужб пришлось вступить в перестрелку с неизвестными боевиками, которые укрылись в здании дипмиссии. По предварительным данным, по силовикам стреляют пять человек. О пострадавших и погибших пока информации нет.

Неделю назад в Кабуле жертвами теракта стали 35 человек, ответственность за него взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в России). Представитель талибов 31 июля заявил, что пока у него нет информации о нынешнем нападении.