Новый глава аппарата Белого дома Келли приведен к присяге

Новый глава аппарата Белого дома Джон Келли принес присягу. Как ожидается, после церемонии принятия присяги пройдет заседание кабинета.

В ходе церемонии президент США Дональд Трамп заявил, что у него «нет сомнений», что Дж.Келли будет «фантастически выполнять свою работу».

На этом посту он сменил Райнса Прибаса, который занимал эту должность с начала работы Дональда Трампа. Сам 67-летний Дж.Келли до настоящего момента возглавлял министерство внутренней безопасности США.

Дж.Келли посвятил 45 лет своей жизни военной службе. В частности, он принимал участие в боевых действиях в Ираке. В 2003 г. получил звание бригадного генерала, ушел в отставку в 2016 г.