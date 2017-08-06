Мужчина с ножом пытался попасть на Эйфелеву башню

Полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался пройти на Эйфелеву башню, сообщает французский телеканал BFM TV.

По его данным, инцидент произошел в субботу вечером. Мужчина пытался проникнуть через один из пунктов охраны, но был арестован. Обстоятельства происшествия не раскрываются, о мотивах задержанного не сообщается. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Посетители Эйфелевой башни были эвакуированы за 15 мин. до обычного времени закрытия. Сколько человек там было в момент инцидента, неизвестно.