Путин и Медведев поздравили работников железнодорожного транспорта

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

«Для отечественного железнодорожного комплекса нынешний год — юбилейный. Ровно 180 лет назад в России была запущена первая линия железных дорог. За прошедшее время отрасль добилась поистине выдающихся успехов, сыграла важную роль в экономическом развитии страны, налаживании прочных связей между регионами», — отметил президент.

Он подчеркнул значимый вклад железнодорожников в запуск Московского центрального кольца и в подготовку и проведение крупнейших спортивных мероприятий.

Медведев отметил, что «железные дороги соединили не только города и поселки, они сблизили друг с другом миллионы людей». «Ваша отрасль имеет огромное значение для развития экономики, освоения Крайнего Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. И конечно, она незаменима в решении ключевых задач, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны», — говорится в телеграмме премьера.