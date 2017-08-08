Центр Кудрина за 12 млн рублей оценит потребность России в ледоколах

Центр стратегических разработок (ЦСР, председателем совета которого является бывший министр финансов России Алексей Кудрин) по заказу «Росатома» оценит потребность в новых сверхмощных атомных ледоколах нового поколения проекта 10510 «Лидер», предназначенных для грузовых перевозок по Северному морскому пути. ЦСР также разработает финансово-экономическую модель строительства и эксплуатации этих атомоходов, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы на сайте закупок «Росатома». Цена контракта составила 12 млн руб.

Атомоходы проекта «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. На них будут установлены ядерные паропроизводящие установки, состоящие из двух реакторных установок РИТМ-400 тепловой мощностью по 315 МВт каждая. Проектант атомного ледокола проекта 10510 – ЦКБ «Айсберг». Первый такой ледокол может быть построен к 2030 г.

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику.