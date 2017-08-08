Reuters: иранский беспилотник сблизился с истребителем ВМС США в Персидском заливе

Иранский беспилотник во вторник приблизился к истребителю-бомбардировщику F/A-18E Super Hornet ВМС США в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя США.

По данным агентства, расстояние между истребителем и беспилотником составляло около 30,5 м.

Как пояснил представитель США агентству на условиях анонимности, американскому истребителю пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения с иранским беспилотником QOM-1. Он также добавил, что иранская сторона проигнорировала несколько сообщений по радиосвязи, и назвал такое поведение «опасным и непрофессиональным».