У Ростуризма нет данных о пострадавших при землетрясении в Китае россиянах

В китайской провинции Сычуань во вторник произошло землетрясение. Есть погибшие и пострадавшие, информации о жертвах среди россиян нет, сообщили в Ростуризме.

По информации китайских СМИ, в провинции Сычуань (юго-запад Китая) произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. «По информации Ситуационно-кризисного центра МИД, на данный момент сведений о наличии среди пострадавших российских граждан нет. Обращений в дипломатические представительства России от российских граждан не зафиксировано», - отметили в Ростуризме.

Ведомство находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД и следит за развитием ситуации.

«Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Китая, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям властей», - отмечается в сообщении.