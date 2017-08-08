При землетрясении в Китае погибли девять человек, 135 пострадали

Китайские власти направили 440 солдат и офицеров в зону землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе страны. В ликвидации последствий удара стихии также будут задействованы 12 вертолетов, передает ТАСС.

Речь идет об армейской авиации и инженерных войсках. Кроме того, в операции принимают участие войска радиационной, химической и биологической защиты.

Во вторник вечером в провинции Сычуань были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7 баллов, затем последовало более 100 повторных ударов стихии. На данный момент китайские СМИ сообщают о гибели девяти человек, еще 135 пострадали. Всего в зоне бедствия проживают 210 000 человек.