Поклонская: прокатное удостоверение «Матильде» выдали в спешке и с нарушениями

Прокатное удостоверение фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда» выдано с нарушениями, в спешке, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская «Интерфаксу». Она не исключила, что с учетом числа регионов, отказывающихся от проката, оно вообще не будет использовано.

«Столько сразу в один день допустить нарушений - наверняка были для этого поводы, и, может, Министерство культуры доведено до такого кипящего состояния, что смогло несмотря ни на что выдать прокатное удостоверение в нарушение порядка выдачи», - сказала Поклонская. Так, по ее словам, «обсуждения при общественном совете при Министерстве культуры перед принятием данного решения не было - это нарушение регламента».

«Во-вторых, насколько мне известно, существуют административные дела, которые не позволяют принимать подобные решения на сегодняшний день до их окончания», - сказала Поклонская. Она считает, что «столько нарушений в один день» говорят о том, что «значит, чем-то они поставлены были в такие рамки, что надо было быстро, в горячем режиме принимать такое решение».

«Главы субъектов - глава Чеченской республики Рамзан Ахматович (Кадыров), глава Дагестана, Ингушетии, главы других республик, я не буду говорить - практически руководители субъектов, на чьих территориях люди обращаются и говорят: услышьте нас, мы ваши избиратели, мы ходим в храмы, наши чувства задеты, что недопустимо осквернять святыни, сделайте что-то, и главы начинают обращаться. По всей видимости, это не понравилось Министерству культуры, и они так спонтанно вынесли подобное решение», - также сказала парламентарий.

Она отметила, что ее «это решение совершенно не удивляет». «Потому что я как-то имела возможность видеть отношения министра культуры Владимира Ростилавовича (Мединского) и режиссера этого фильма Алексея Ефимовича (Учителя), так вот если бы я не знала, как кто выглядит, то я бы перепутала, где министр и где режиссер», - сказала Поклонская.

«Я не исключаю той возможности, что это прокатное удостоверение, которое сегодня было выдано, оно на самом деле не используется, оно уже не носит в себе жизни», - добавила она. Поклонская подчеркнула, что «человек, который уважает свое собственное достоинство и своих предков, он не пойдет на такое кино».

Министерство культуры сегодня выдало прокатное удостоверение «Матильде» Алексея Учителя.

9 августа правительство Дагестана попросило Министерство культуры запретить показ «Матильды» в этом регионе. С такой же просьбой ранее выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фильм «Матильда» о романе будущего императора России Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет на экраны 26 октября. О романе сохранилось множество исторических свидетельств, на их основе и снят фильм.