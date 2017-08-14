В Крыму задержали двух граждан Украины

Крымские пограничники задержали двух граждан Украины, объявленных в федеральный розыск на территории России, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ России.

Один из разыскиваемых – гражданин Украины 1969 года рождения – был задержан на КПП «Армянск» при въезде на территорию России. «В ходе проверки предъявленного заграничного паспорта контролер установил, что по инициативе представителей следствия из Южно-Сахалинска с осени 2016 г. мужчина объявлен в федеральный розыск», – говорится в сообщении. Уточняется, что задержанного обвиняют в неисполнении обязанностей налогового агента.

Второе задержание прошло в тот же день на соседнем пункте пропуска «Джанкой». Сообщается, что 26-летний житель Мариуполя был условно осужден за совершение ряда уголовно наказуемых деяний, в том числе за кражу, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; он был объявлен в федеральный розыск УМВД по Астрахани. В настоящее время за несоблюдение порядка отбывания наказания условная мера в отношении иностранца заменена реальным тюремным сроком.

После проведения дополнительных проверочных мероприятий оба задержанных были отправлены в полицию для дальнейшей передачи инициаторам розыска.