Трамп: В насилии в Шарлоттсвилле участвовали обе стороны

Президент Дональд Трамп возложил ответственность за применение насилия в Шарлоттсвилле обе стороны: и ультраправых, и левых радикалов. Как сообщает Reuters, 15 августа в Трамп-тауэр в Нью-Йорке он выступил в защиту собственной первой реакции на события в Виргинии, которую затем раскритиковали как недостаточно жесткую и не содержащую четкого осуждения расизма. В день, когда в Шарлоттсвилле произошли столкновения и погибла женщина, Трамп призвал к единству и осуждению ненависти. Два дня спустя он заявил, что расизм - это зло и что те, кто призывают к расовому насилию, - «это бандиты и преступники, включая Ку-клукс-клан, неонацистов, ультраправых и все прочие подобные группы, презирающие американские ценности», но ответственность за насилие понесут все участники беспорядков.

15 августа он заявил, что его первое заявление базировалось на тех фактах, которые ему доложили, и что тогда следовало, что вина была на обеих сторонах. «У вас была с одной стороны группа плохих, но была и с другой стороны группа очень агрессивных людей, и никто это не хочет сказать, а я вот говорю прямо сейчас, - заявил Трамп. - Не все из этих людей были неонацистами, поверьте, не все из них были сторонниками теории превосходства белой расы ни в какой мере. Но и на той стороне, которую можно назвать "левыми", была группа, которая начала агрессивно атаковать другую сторону. Говорите, что хотите, но так оно и было».

Reuters напоминает, что в столкновениях участвовали демонстранты, которые съехались в Шарлоттсвилль на акцию против демонтажа памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли, и их оппоненты. Многие участники первоначальной акции имели при себе огнестрельное оружие, палки и щиты, у некоторых были шлемы на головах, у их противников также были палки, шлемы и щиты, сообщает агентство.

Бывший лидер Ку-клукс-клана Дэвид Дьюк уже поблагодарил президента в Twitter за «честность и за мужество сказать правду», а также за осуждение «левацких террористов». Демократы же осудили Трампа, увидев в его словах, что он считает, будто бы белые националисты и те, кто им противостоит, равноценны с точки зрения морали, сообщает Reuters. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп встал на одну из сторон, и что «когда твои слова приветствуют Дэвид Дьюк и белые расисты, это значит, что ты что-то очень неправильно сказал».

Регулярно критикующая Трампа британская писательница Джоан Роулинг заметила, что в «позорной речи» президента хорошо одно: «теперь ни один сторонник Трампа не может делать вид, что он не знает, каков он на самом деле».