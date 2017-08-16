Твит Обамы о событиях в Шарлоттсвилле стал самым популярным за историю сервиса

Сообщение экс-президента США Барака Обамы, написанное в его микроблоге в Twitter, стало самым популярным твитом за всю историю сервиса, отмечает The Hill. «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии», - поцитировал он президента ЮАР, лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделу. Опубликованный 13 августа твит к этому моменту набрал 2,8 млн лайков и был переопубликован 1,16 млн раз.

Такова была реакция Обамы на беспорядки в Шарлоттсвилле, спровоцированные дискуссией о судьбе памятника главнокомандующему армии Конфедерации времен гражданской войны в США генералу Роберту Эдварду Ли. Уличные протесты активизировали дискуссию в американском обществе о том, считать ли памятники защитникам рабства, сторонникам Конфедерации, национальным достоянием.

Это уже второй случай, когда твит Обамы становится самым популярным за всю историю сервиса. Первый раз это случилось, когда экс-президент покидал Белый дом. Его прощальный твит набрал 1,86 млн лайков. «Спасибо вам за все. Моя последняя просьба будет той же, что и первая. Я прошу вас верить не только в мои способности создавать перемены, но и в ваши собственные», - писал он.

Нынешний президент США Дональд Трамп пользуется твиттером чаще своего предшественника, но его сообщения до сих пор не попадали в топ самых популярных.