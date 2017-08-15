В городах США активизировалась борьба за демонтаж символов Конфедерации

В США власти муниципалитетов заявляют о намерении активизировать действия по демонтажу памятников героям Конфедерации или переводу их из общественных мест на закрытые территории, несмотря на беспорядки в Шарлоттсвилле. 12 августа в Шарлотсвилле ультраправые протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии южан во время Гражданской войны генералу Роберту Ли, акция вылилась в столкновения расистов и их противников. Как отмечает Reuters, эти события заставили снова разгореться дискуссию о том, следует ли считать памятники конфедератам - защитникам рабства - национальным достоянием или же символами, способными разжигать раздор и ненависть.

Борьба за демонтаж памятников Конфедерации активизировалась после того, как в 2015 г. белый расист расстрелял девять чернокожих в церкви в Чарлстоне. После этого с ратуши города был убран флаг Конфедерации, а к апрелю 2017 г. по всей стране были убраны или переименованы около 60 символов южан.

В мэриях Мемфиса (Теннесси) и Джексонвилля (Флорида) выдвинули новые предложения о сносе памятников конфедератам. Губернатор Теннесси - республиканец Билл Хэслам - призвал местный конгресс согласовать демонтаж бюста генерала Конфедерации Натана Бедфорда Форреста, одного из первых участников Ку-клукс-клана. Мэр Лексингтона Джим Грей заявил журналистам, что пора обозначить свою позицию и защищать ее.

В Дарэме (Северная Каролина) толпа демонстрантов сшибла с постамента памятник конфедерату у здания суда. В Балтиморе статую умирающего конфедерата в объятиях ангела измазали красной краской.