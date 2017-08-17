The Bell: экс-главу службы безопасности «Роснефти» Феоктистова не взяли обратно в ФСБ

Бывший вице-президент «Роснефти», экс-глава ее службы безопасности генерал Олег Феоктистов, прикомандированный к госкомпании от ФСБ за три месяца до ареста министра экономического развития Алексея Улюкаева, не смог вернуться на прежнее место работы. Как сообщает The Bell, Феоктистов после увольнения из нефтяной компании назначения в ФСБ не получил. Об этом рассказали два собеседника, близкие к спецслужбам, и один – к «Роснефти».

До перехода в «Роснефть» Феоктистов занимал пост замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Оно участвовало в самых громких расследованиях последних лет – от дела «Трех китов» до ареста генерала МВД Дениса Сугробова. По неофициальным данным, работая в «Роснефти», Феоктистов лично принимал участие в задержании экс-министра экономики Алексея Улюкаева 15 ноября 2016 г. по обвинению в вымогательстве взятки при приватизации «Роснефти». На суде Улюкаев заявил, что в отношении него «была совершена провокация с участием главы «Роснефти» Сечина и начальника службы безопасности «Роснефти» Феоктистова».

Собеседники The Bell, знакомые с материалами дела, рассказали, как Улюкаев описывал передачу ему сумки с $2 млн на допросах во время следствия. Они с Сечиным выходили из офиса. Главный исполнительный директор «Роснефти» нес две сумки, одну из которых он якобы попросил Улюкаева помочь донести до парковки. Экс-министр, со слов собеседников, утверждал, что не знал о ее содержимом.

В марте 2017 г. «Новая газета» писала, что Феоктистов уволен из «Роснефти». Это сообщение прокомментировал лично главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, сообщивший, что Феоктистов вернулся на «военную службу». Тогда же источник «Ведомостей» в ФСБ рассказывал, что генерала якобы уволили с военной службы, еще один человек, близкий к правоохранительным органам, сообщал, что Феоктистов «лишился погонов». Позже «Коммерсантъ» писал, что генерала было решено отозвать обратно в центральный аппарат ФСБ, поскольку вокруг него возникло «много шумихи». Собеседники издания тогда отмечали, что его предполагалось назначить на позицию замруководителя службы экономической безопасности ФСБ, а указ о назначении должен был подписать лично президент Владимир Путин.

По данным The Bell, назначение Феоктистова не состоялось из-за того, что в Кремле остались недовольны слишком активным участием ФСБ в делах «Роснефти».