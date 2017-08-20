Шесть человек погибли в результате ДТП в Туве

Жертвами столкновения двух автомобилей в Туве стали шесть человек, в том числе один ребенок, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления МВД в республике.

«Около 20.30 по местному времени на 832-м км трассы Р-257 в Кызыльском районе произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и Lada Priora», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Состояние пострадавших уточняется, среди них один ребенок. На месте происшесвия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.