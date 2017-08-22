Кудрин призвал не арестовывать Серебренникова

Председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что режиссер Кирилл Серебренников не должен оказаться под арестом.

«Арест режиссера – явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей», – написал он в своем Twitter.

Во вторник стало известно о задержании Серебренникова Следственным комитетом России. Режиссера подозревают в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. на театральный проект «Платформа». Следствие собирается предъявить ему обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере» и просить суд избрать ему меру пресечения.