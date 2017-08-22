«Гоголь-центр» временно возглавит заместитель художественного руководителя по финансам

Исполняющим обязанности руководителя «Гоголь-центра» будет Юлия Калинина, которая занимает должность заместителя худрука по финансам. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы, в чьем ведении находится театральный центр.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России задержал режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. на театральный проект «Платформа».

«Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщает сайт СКР. Следствие собирается предъявить ему обвинение и просить суд избрать ему меру пресечения.