Reuters: американские и российские военные контактируют по Сирии до 12 раз в сутки

Несмотря на растущую напряженность в российско-американских отношениях, несмотря на ракетные удары США по объектам правительственной сирийской армии, регулярные контакты российских и американских военных по Сирии продолжаются. Это Reuters сообщили источники в США. Помимо обычных переговоров есть еще и горячая линия между командными пунктами авиационного подразделения, по ней совершается от 10 до 12 звонков в день. Цель контактов - предотвратить столкновения военных самолетов. Reuters называет это непростой задачей с учетом того, что стороны поддерживают разные группировки на земле, и с учетом сложности наземной расстановки сил.

Корреспондент Reuters получил доступ на станцию горячей связи ВВС США на базе в Катаре и встретился с двумя «российскими лингвистами, носителями русского языка», которые помогают американским военным вести такие переговоры. Высокопоставленные американские военные признают, что переговоры идут непросто, но контакты устойчиво сохраняются.

Генерал-лейтенант Джеффри Л. Харригиан, командующий Центрального командования ВВС США и самый высокопоставленный американский генерал в Ближневосточном регионе, подтвердил, что контакты сохраняются и что военным удалось найти способ поддерживать линию разграничения сфер операций ВВС США и России. Он признал, что переговоры иногда бывают напряженными, но не уточнил, как часто они происходят.