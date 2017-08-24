Кипр назван самой безопасной для молодежи страной в мире

Кипр стал самой безопасной для молодых людей страной мира, сообщает британское издание The Guardian, которое проанализировало данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2015 г. Уровень смертности среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет здесь составил всего 21 на 100 000 человек этой возрастной группы. Кроме Кипра в пятерку лидеров рейтинга вошли Люксембург, Испания, Мальта и Дания с показателями от 22 до 26 на 100 000 человек.

Самой опасной страной для молодежи в 2015 г. стала Сьерра-Леоне: 671 смерть на 100 000 человек, или один из 150.

В целом составленный The Guardian рейтинг свидетельствует о растущем разрыве в уровнях молодежной смертности между развитыми и развивающимися странами. Из 25 стран с самыми высокими показателями смертности среди молодежи за пределами Африки находится только Сирия (579 на 100 000 человек). Основной причиной смерти молодых людей, по данным ВОЗ, как в развитых, так и в развивающихся странах являются дорожно-транспортные происшествия: от них в 2015 г. в мире погибли около 350 000 человек в возрасте от 15 до 29 лет.