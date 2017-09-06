Песков: контакты Путина с представителями КНДР на ВЭФе не запланированы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо контактах главы российского государства с представителями делегации КНДР, которые приехали на Восточный экономический форум.

«Я, честно говоря, не в курсе. По линии президента мы не располагаем такой информацией о контактах с какими-то представителями из Северной Кореи, они не запланированы», - сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что представители КНДР в рамках ВЭФа встретятся с российскими коллегами на уровне министерств и ведомств.

Как сообщили ранее в посольстве России в Пхеньяне, правительственную делегацию КНДР на ВЭФе возглавил министр внешнеэкономических дел страны Ким Ён Дже. В прошлом году северокорейская делегация также была приглашена на форум, но отказалась от участия.