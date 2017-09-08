СМИ узнали о невыполнении Сечиным инструкций ФСБ при передаче взятки Улюкаеву

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не выполнил инструкции сотрудников ФСБ, когда передавал взятку бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. В их разговоре нет ключевых фраз, по которым можно определить, что Улюкаев осознает, что берет взятку, а не подарок, рассказал «Росбалту» источник, знакомый с обстоятельствами дела.

На записи разговора Сечина с Улюкаевые отсутствуют ключевые фразы, несмотря на то что перед каждым оперативным мероприятием с участником проводится подробный инструктаж. «В беседе с Улюкаевым обязательно должны были быть озвучены два момента. Во-первых, обозначено, что в саквояже находятся именно деньги. Например: «Там два, согласно вашему поручению». Во-вторых, обозначено, что деньги передаются под угрозой создания неприятностей для «Роснефти». Например: «Думаю, больше у нас проблем по вашей линии не возникнет». Ничего этого нет, поэтому запись получилась совсем неубедительной. Ни из одной ее части не возникает подозрение, что Улюкаев понимает, что находится в саквояже и за что ему это дают», — говорит собеседник издания.

Источник «Росбалта» полагает, что ситуация передачи денег выглядит так, будто были искусственно созданы условия, при которых Улюкаев оказался в офисе «Роснефти» и взял некий таинственный саквояж с презентом. Собеседник подчеркнул, что оперативное мероприятие было проведено очень плохо, а «его материалы являются крайне спорным доказательством».

По мнению источника, после прослушивания записи складывается впечатление, что бывший министр «польщен тем, что такой человек, как Сечин, начинает с ним обсуждать ряд насущных для «Роснефти» вопросов, даже просит совета». «Все знают, что приближенность к Сечину весьма полезна при нынешнем устройстве власти», – добавляет он, подчеркивая, что общение Улюкаева и Сечина носит неформальный характер. «Потом вручается корзинка с мясными изделиями и саквояж с чем-то. Может, в саквояже копия нефтяной вышки «От Иваныча». Никто отказываться от подарка не будет», — полагает источник «Росбалта».

Собеседник издания также отмечает, что изначально процесс по делу Улюкаева должен был быть закрытым. «Однако потом все резко поменялось, есть ощущение, что такая команда поступила «сверху». А это хороший посыл для Улюкаева», – добавляет он. По его мнению, у бывшего министра есть шанс на оправдательный приговор.

Ранее в пятницу Сечин назвал «кретинизмом» оглашение прокуратурой его разговора с Улюкаевым. «Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», – сказал он специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову на вопрос, как он относится к таким действиям прокуратуры. По мнению Сечина, процесс по делу должен быть закрытым.