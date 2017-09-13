Мединский попросил МВД обеспечить безопасность показа «Матильды»

Министр культуры Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма «Матильда».

«Министр отправил письмо Колокольцеву, в котором попросил обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма Алексея Учителя "Матильда". Письмо отправлено», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Ранее Мединский попросил правоохранительные органы пресечь давление со стороны противников кинофильма «Матильда», отметив, что они создают опасный прецедент.

«Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям», - привели слова министра культуры в пресс-службе ведомства.

Мединский заметил, что ведомство «до последнего» старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг фильма.