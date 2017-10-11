Премьер Испании дал лидеру Каталонии пять дней на объяснение декларации независимости

Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал главе регионального правительства Каталонии Карлесу Пучдемону пять дней на то, чтобы пояснить, объявил ли он о независимости Каталонии, сообщила в среду газета Mundo.

По данным издания, Пучдемон должен прояснить ситуацию до 16 октября. Кроме того, власти Испании обозначили вторую дату - 19 октября, до этого срока Пучдемон может изменить решение.

Накануне на странице женералитета Каталонии в Twitter появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Однако до этого во вторник Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.