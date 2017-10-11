Мадрид может ввести прямое управление в Каталонии

Мадрид не исключил использования статьи 155 конституции Испании, которая позволяет приостановить автономию Каталонии и ввести на этой территории прямое управление. Как передает ВВС, это следует из заявления премьер-министр Испании Мариано Рахоя. После экстренного заседания правительства в Мадриде он потребовал от руководства Каталонии внести ясность: была ли провозглашена независимость. Правительство Испании определит дальнейшие шаги в зависимости от ответа Барселоны.

Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон 10 октября вечером провозгласил независимость региона, но приостановил его отделение от Испании до переговоров с Мадридом. Позже, в ночь на 11 октября, он подписал декларацию о независимости Каталонии.

По словам Рахоя, Пучдемон намеренно создал сумятицу вокруг своих действия. Премьер Испании потребовал установить ясность. «Существует срочная необходимость покончить с тем, через что проходит Каталония, и вернуть события в русло безопасности и спокойствия, - считает Рахой. - Сделать это надо как можно быстрее».

1 октября вопреки возражениям Мадрида руководство Каталонии провело референдум об отделении и заявило, что победили сторонники независимости. 10 октября Пучдемон заявил, что регион тем самым завоевал право на независимость, и призвал международное сообщество признать Каталонскую республику как суверенное государство. Одновременно он сказал, что хочет деэскалации напряженности вокруг этого вопроса. Мадриду он предложил в ближайшие недели провести переговоры, без которых невозможно согласия по последствиям отделения Каталонии.

155-я статья конституции Испании гласит, что «если автономное сообщество не выполняет обязательства, которые налагает Конституция и другие законы, или его действия представляют серьезную угрозу общим интересам Испании», то правительство с одобрения абсолютного большинства в сенате «может принять необходимые меры, чтобы заставить» данный регион выполнить свои обязательства (цитаты по ТАСС). За 39 лет испанской конституции эту статью ни разу не пришлось задействовать.