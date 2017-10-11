Лидер Каталонии подписал декларацию о независимости региона

Президент Каталонии Карлес Пучдемон поставил свою подпись под декларацией о независимости провинции, сообщает женералитет провинции на своей странице в Twitter. «Я полагаю, Каталония станет независимым государством в форме республики», - отмечается в сообщении.

Из документа, публикуемого El Pais, следует, что в провинции должны вступить в силу законы, формализующие новый статус Каталонии. Власти региона подтверждают желание «начать переговоры с испанским государством без предварительных условий», причем вестись они должны «на равных». Международное сообщество и власти ЕС каталонцы призывают «вмешаться, чтобы остановить нарушение гражданских и политических прав в процессе, и следить за переговорным процессом с испанским государством». Также в декларации указано, что Каталония «недвусмысленно хочет как можно быстрее интегрироваться в международное сообщество».

Тремя часами ранее Пучдемон, как передавал Bloomberg, призывал парламент региона отложить вступление в силу декларации об односторонней независимости от Испании. «Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога [с Мадридом], - сказал он.

Сегодня в испанском парламенте должен выступить премьер-министр Испании Мариано Рахой, отвергавший правовые возможности провозглашения независимости.