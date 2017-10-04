Политика
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Надежда Беличенко|Ирина Чевтаева
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Каталония бастует

В Каталонии началась всеобщая забастовка

Власти Барселоны и Мадрида заняли выжидательную позицию

В столице Каталонии Барселоне во вторник было перекрыто более 50 улиц, практически не работали общественный транспорт и службы заказа такси, были закрыты школы, популярные музеи и административные учреждения. На работу не вышло 75% врачей, заявила министр труда Каталонии Долорс Басса.

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