Президент Каталонии отложил объявление о независимости

Карлес Пучдемон считает, что регион обрел право на независимость, но прежде нужны переговоры с Испанией

Лидер автономии заявил в парламенте Каталонии, что «принимает мандат народа на преобразование Каталонии в независимое государство в форме республики» Manu Fernandez / AP

Президент Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент региона отложить декларацию об односторонней независимости от мадридских властей Испании, сообщило агентство Bloomberg.

Лидер автономии заявил в парламенте Каталонии в Барселоне, что «принимает мандат народа на преобразование Каталонии в независимое государство в форме республики». Однако он попросил о «неделях» отсрочки актуализации итогов референдума для переговоров с центральной властью. «Мы предлагаем приостановить действие декларации независимости на несколько недель, тем самым открывая возможность для диалога, - цитирует Пучдемона Twitter каталанского парламента. - Совместными ответственными действиями конфликт можно спокойно урегулировать».

«Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога [с Мадридом], - сказал лидер Каталонии в парламенте региона. - Мы не преступники и не бунтовщики, а просто обычные граждане с правом голоса».

Испанские власти все равно восприняли заявление Пучдемона как «отложенное объявление независимости», пишет Bloomberg. Изначально Пучдемон собирался объявить о независимости через 48 часов после референдума, однако потом решил запросить международного посредничества в переговорах с Мадридом.

Завтра, 11 октября, в испанском парламенте должен выступить премьер-министр Испании Мариано Рахой. Рахой неоднократно говорил, что провозглашение Каталонией независимости не может иметь юридических последствий, и не исключал любых законных мер для борьбы с сепаратизмом.

Политологи считают, что прямое провозглашение независимости только углубило бы тяжелейший за 40 лет политический кризис в Испании и спровоцировало бы роспуск регионального правительства Мадридом. Полиция во вторник усилила меры безопасности возле парламента Каталонии.

На прошедшем 1 октября референдуме о независимости Каталонии «за» высказались 90% проголосовавших. Власти Испании считают референдум неконституционным, власти ЕС указывают, что независимая Каталония не сможет автоматически войти в Евросоюз.