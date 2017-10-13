Здание информационного центра НАТО в Москве забросали дымовыми шашками

В Москве забросали дымовыми шашками здание, в котором расположен информационный центр НАТО, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские ведут розыск преступников, неизвестные лица скрылись.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, однако не стали говорить, какое именно здание закидали дымовыми шашками.

«Сегодня около 16.40 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию парковки одного из зданий на Мытной улице неизвестные бросили несколько дымовых шашек и скрылись», — сказал дежурный МВД. В результате инцидента никто не пострадал.