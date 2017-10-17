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Ассанж заплатит 20 000 евро за информацию об убийцах расследователя «панамского досье»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал выплатить 20 000 евро за информацию о заказчиках убийства независимого журналиста, блоггера Дафне Карауны Галиции. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Каруана Галиция подорвалась на бомбе, когда ехала на арендованном автомобиле по дороге от своего дома на севере Мальты. Предположительно мощное взрывное устройство находилось не в машине, и было приведено в действие дистанционно.

Сайт Politico назвал Галицию «женщиной-WikiLeaks». Участница расследования, которое легло в основу «панамского досье» об офшорных схемах, которые использовались мировыми лидерами, Галиция вела собственный антикоррупционный блог Running Commentary. Объектами ее расследования становились власти Мальты, в том числе премьер-министр страны Джозеф Мускат Мишель и его помощники, супругу которого блоггер подозревала в наличии панамской офшорной компании. Эти обвинения они отвергали.

За 15 дней до убийства Галиция обратилась в полицию с заявлением о поступавших в ее адрес угрозах жизни.

«Панамское досье» было опубликовано Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) в 2016 г. Оно было проведено с участием более чем сотни зарубежных СМИ на основе 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.