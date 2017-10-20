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Путин допустил возможность избрания в России женщины на пост президента

Может ли женщина стать новым президентом России, спросили Владимира Путина во время итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». «У нас все возможно», - ответил действующий президент. Его слова передает РИА Новости.

Ранее, отвечая на вопрос «Ведомостей» об отношении к возможному выдвижению Собчак в президенты, Путин отмечал, что не должен определять, кто лучше для российского народа. «Но каждый человек в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак не является здесь исключением», - говорил Путин в начале сентября. Тогда источники «Ведомостей» сообщали, что в Кремле обсуждают возможность соперничества женщины с главным кандидатом в президенты России на выборах 2018 г. Один из близких к администрации собеседников тогда допускал, что идеальным вариантом могла бы стать Ксения Собчак, которая воплощает образ современной молодой женщины.

«Я с уважением относился и отношусь к ее отцу [Анатолию Собчаку], считаю, что он выдающийся деятель современной российской истории. Я без тени иронии это говорю. Он очень порядочный, сыграл большую роль в моей судьбе», – отмечал в начале сентября Путин, гипотетически рассуждая об отношении к выдвижению Собчак. При этом он подчеркивал, что когда речь идет о возможности баллотироваться в президенты, «вещи личного характера не могут играть никакой существенной роли. Это зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою президентскую кампанию. Вот от этого будет зависеть успех или неудача этого предприятия».

Тогда же Путин рассказал: «О том, что она [Собчак] собирается баллотироваться, я слышу первый раз. Уверен, что могут быть другие кандидаты, наверняка они будут».

О намерении баллотироваться в президенты Ксения Собчак говорилось в ее письме, которое она направила в «Ведомости» 18 октября. В интервью телеканалу «Дождь» она рассказала, что свое возможное выдвижение она обсуждала с действующим президентом, который напомнил ей об ответственности за принимаемые решения.