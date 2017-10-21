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В центре Киева задержан мужчина с винтовкой

В Киеве задержали мужчину, который пытался пронести оружие к зданию Верховной рады, где проходят массовые акции. Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Это житель Одесской области, 1993 года рождения. Пояснил, что оружие приобрел в Одесской области несколько дней назад. С какой целью он приехал в Киев и почему с оружием прибыл на Грушевского, будет установлено во время следствия», — приводятся слова Крищенко на сайте МВД Украины.

По его словам, оружие будет отправлено на экспертизу. У задержанного изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.